Древним памятникам архитектуры в Ираке угрожает разрушение

Каменная арка в романском стиле – только это и осталось от древнего моста Аббасидов в Ираке...

[Суфиан аль Салим, житель деревни Эски-Мосул]:

«Раньше мост состоял из трёх арок. Одна была справа, а другая слева, и они соединялись друг с другом. Теперь ничего не осталось, кроме вот этой арки. Она тоже под угрозой, поскольку её разрушают дожди и река».

Каменная арка в романском стиле – только это и осталось от древнего моста Аббасидов в Ираке. Сооружение построил архитектор Мухаммед аль-Джазри в 1215 году. Длина арки – 22 метра, ширина – 5, высота – 12, а толщина – метр. Но скоро и она может рухнуть.

Остатки моста находятся рядом с иракской деревней Эски-Мосул в 70 километрах от Багдада. А недалеко отсюда когда-то стоял древний город Балад.

[Салим Данун, житель деревни Эски-Мосул]:

«Это историческая достопримечательность. Когда-то этот мост соединял Балад с турецким городом Нусайбином. По мосту проходили караваны и воины».

Балад был разрушен в XIV веке. 25 лет назад здесь проводили раскопки. Но они закончились из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Здесь сохранились остатки рыночной площади, школы и мечети. Местные жители говорят, что архитектура города была передовой для своего времени.

[Сеид Абдулазиз, житель деревни Эски-Мосул]:

«Техника строительства была удивительной. В то время мастера применяли очень искусные методы резки и формовки мрамора».

Древним руинам также угрожает эрозия, и они постепенно разрушаются. Активисты призывают иракские власти сохранить историческое и культурное наследие страны.

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