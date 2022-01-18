Кто сдал Анну Франк?

Спустя шесть лет расследования стало известно имя предполагаемого виновника смерти еврейской девочки-подростка Анны Франк. Она и..

Спустя шесть лет расследования стало известно имя предполагаемого виновника смерти еврейской девочки-подростка Анны Франк. Она и её семья бежали от нацистов в Нидерланды. Там два года скрывались в потайной комнате одного из домов. Их обнаружили нацисты в 1944 году.

Её дневник был переведён на 60 языков и стал самым известным свидетельством жизни евреев во время Второй мировой. Сама Анна умерла в нацистском концлагере в 45 году в возрасте 15 лет.

В команду следователей входили агент ФБР в отставке, а также около 20 историков, криминалистов и специалистов по обработке больших массивов данных. Чтобы раскрыть дело, использовали современные технологии. Например, с помощью компьютерных алгоритмов искали связи между множеством разных людей.

В итоге пришли к выводу, что раскрыть потайную комнату мог член Еврейского совета Амстердама Арнольд ван ден Берг. Его организация была вынуждена реализовывать политику нацистов в городе. Позже её расформировали, а всех членов отправили в концлагеря. Кроме ван ден Берга.

Команда считает, что он выдал Анну и её семью, чтобы спасти себя и свою жену. Сам ван ден Берг скончался в 1950 году.

[Питер ван Твиск, участник расследования]:

«Мы расследовали более 20 сценариев. И, думаю, мы можем сказать с большой долей уверенности, что около 28-29 сценариев почти невозможны. Один сценарий подходит под классический мотив и подразумевает, что была возможность».

Дневник Анны сохранила Мип Гиз – женщина, которая помогала семье скрываться. Позже в 1947 году его опубликовал отец Анны.

Узнать, кто же сдал тайную комнату, пытались и раньше. В этот раз это делали не ради того, чтобы привлечь кого-то к правосудию, а чтобы разгадать одну из самых больших загадок Нидерландов времён Второй мировой.

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