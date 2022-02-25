Пышные наряды и богато украшенные венецианские маски. Карнавальные празднества в итальянском городе на воде продолжаются. Улицы..

Венецианский карнавал: город на воде заполонили люди в масках

Пышные наряды и богато украшенные венецианские маски. Карнавальные празднества в итальянском городе на воде продолжаются. Улицы превратились в площадку для маскарада.

Венецианскому карнавалу уже почти тысяча лет. Но маски стали его атрибутом не сразу. Вошли в моду в XIII-XIV веках. А в XV веке изготовители масок уже основали собственную гильдию.

Эти аксессуары делают из кожи или папье-маше. До сих пор раскрашивают вручную. Современные мастера часто используют сусальное золото. Маски также украшают перьями и даже драгоценными камнями.

До того как маски стали символом Венецианского карнавала, их использовали для самых различных целей. Они защищали от вирусов и неприятного запаха каналов. Их также надевали, идя на свидание. Кроме того, маски позволяли общаться людям с неравным социальным положением.

Венецианский карнавал проходит каждый год в феврале и завершается Жирным вторником. Этот праздник подобен восточнославянской Масленице. За ним следует 40-дневный пост перед Пасхой.

Ну а пока венецианцы и туристы продолжают веселиться. Днём катаются на гондолах, а по вечерам танцуют на маскарадах под классическую музыку.

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