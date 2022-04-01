Жеребёнок зебры родился не в полоску, а в горошек

Фотограф дикой природы Фрэнк Лю искал стадо носорогов в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. С ним был гид, местный житель, который заметил необычного жеребёнка зебры. Он назвал его Тира.

«Сначала я подумал, что это зебра, которую поймали и раскрасили или пометили для отслеживания миграции. Я был просто в замешательстве», – вспоминает фотограф.

Подобно отпечаткам пальцев, полоски у каждой зебры уникальны. По словам Фрэнка, необычная окраска Тиры, вероятно, первый зарегистрированный случай в Масаи-Мара. Ранее пятнистых жеребят зебры видели только в Ботсване.

По мнению учёных, у жеребят с необычной окраской наблюдается редкая генетическая мутация, при которой у животных проявляются те или иные аномалии в рисунке полос.

Учёные долгое время спорили о назначении полос зебры. Считали, что они нужны для социальной адаптации, камуфляжа и терморегуляция. Однако последние исследования показали, что чёрно-белые полосы служат для защиты зебр от мух, которые больно жалят и переносят смертельные заболевания. Эксперименты доказали, что мухи не любят садиться на полосатые поверхности. Поэтому риск заболеваний от насекомых у зебр низкий.