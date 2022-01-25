Как делают клинки из дамасской стали на Урале

Клинки этих ножей украшены разнообразными узорами. Так выглядит дамасская сталь. Изделия из неё уже более 200..
Дата загрузки: 2022-01-25
Клинки этих ножей украшены разнообразными узорами. Так выглядит дамасская сталь. Изделия из неё уже более 200 лет создают в Златоусте – оружейной столице Урала.
На местном заводе можно понаблюдать за работой кузнецов и узнать, как рождается дамасская сталь. Её особенность в том, что она состоит из слоёв металла с очень высоким и очень низким содержанием углерода. Так сталь получается гибкой, прочной и острой. Узоры – всего лишь побочный эффект. Но благодаря им клинки получаются уникальными.
[Александр Лобиков, кузнец]:
«Какой рисунок нужно, исходя из этого количество слоёв регулируется – от 150 до 300. Бывало и больше складывали».
Также мастера делают халаружные клинки с особым узором. Его получают, спирально скручивая горячие заготовки.
Первую оружейную фабрику в Златоусте построили в 1815 году по приказу императора Александра I.
[Татьяна Захарова, сотрудница компании «АиР»]:
«Она снабжала всю армию клинковым оружием. С этого началась мощная история Златоуста. И у нас есть умельцы и мастера, которые прославили технику – создали её, – которая называется златоустовская гравюра на стали».
Гравировкой на металле украшали сабли, кортики и шпаги. Сейчас с золотой и серебряной насечкой делают подарочное оружие. Узоры почти не повторяются.
А вот так выглядели шахты, где добывали железную руду. Большинство из них были открытыми. Эту модель шахты сделали специально для туристов. На экскурсии также можно приобщиться к кузнечному делу и выковать сувенир на память.
[Мария Пушкарская, гостья мастерской]:
«Мне понравилось это тем, что это не только экскурсия, где ты получаешь информацию, но и можешь поработать своими руками – есть мастер-класс».
Ну а в магазинах предлагают десятки разнообразных моделей ножей из дамасской стали.
[Татьяна Захарова, сотрудница компании «АиР»]:
«Каждый покупатель может выбрать на свой вкус. Марок стали у нас порядка 16, а то и больше под заказ. Материалов рукоятки тоже огромное количество, поэтому в магазине глаза у туристов обычно разбегаются».
Считается, что дамасская сталь получила своё название от сирийского города Дамаск. Сам он не славился кузнечным делом. Но, возможно, там был большой оружейный рынок, и первый клинок из такой стали нашли как раз в окрестностях Дамаска.
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