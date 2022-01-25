Как делают клинки из дамасской стали на Урале

Клинки этих ножей украшены разнообразными узорами. Так выглядит дамасская сталь. Изделия из неё уже более 200..

Клинки этих ножей украшены разнообразными узорами. Так выглядит дамасская сталь. Изделия из неё уже более 200 лет создают в Златоусте – оружейной столице Урала.

На местном заводе можно понаблюдать за работой кузнецов и узнать, как рождается дамасская сталь. Её особенность в том, что она состоит из слоёв металла с очень высоким и очень низким содержанием углерода. Так сталь получается гибкой, прочной и острой. Узоры – всего лишь побочный эффект. Но благодаря им клинки получаются уникальными.

[Александр Лобиков, кузнец]:

«Какой рисунок нужно, исходя из этого количество слоёв регулируется – от 150 до 300. Бывало и больше складывали».

Также мастера делают халаружные клинки с особым узором. Его получают, спирально скручивая горячие заготовки.

Первую оружейную фабрику в Златоусте построили в 1815 году по приказу императора Александра I.

[Татьяна Захарова, сотрудница компании «АиР»]:

«Она снабжала всю армию клинковым оружием. С этого началась мощная история Златоуста. И у нас есть умельцы и мастера, которые прославили технику – создали её, – которая называется златоустовская гравюра на стали».

Гравировкой на металле украшали сабли, кортики и шпаги. Сейчас с золотой и серебряной насечкой делают подарочное оружие. Узоры почти не повторяются.

А вот так выглядели шахты, где добывали железную руду. Большинство из них были открытыми. Эту модель шахты сделали специально для туристов. На экскурсии также можно приобщиться к кузнечному делу и выковать сувенир на память.

[Мария Пушкарская, гостья мастерской]:

«Мне понравилось это тем, что это не только экскурсия, где ты получаешь информацию, но и можешь поработать своими руками – есть мастер-класс».

Ну а в магазинах предлагают десятки разнообразных моделей ножей из дамасской стали.

[Татьяна Захарова, сотрудница компании «АиР»]:

«Каждый покупатель может выбрать на свой вкус. Марок стали у нас порядка 16, а то и больше под заказ. Материалов рукоятки тоже огромное количество, поэтому в магазине глаза у туристов обычно разбегаются».

Считается, что дамасская сталь получила своё название от сирийского города Дамаск. Сам он не славился кузнечным делом. Но, возможно, там был большой оружейный рынок, и первый клинок из такой стали нашли как раз в окрестностях Дамаска.

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