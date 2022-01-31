Президента Италии Серджо Маттареллу переизбрали на второй срок. Глава государства был настроен покинуть пост после окончания..

Президента Италии Серджо Маттареллу переизбрали на второй срок.

Глава государства был настроен покинуть пост после окончания полномочий. Даже снял квартиру в Риме для переезда из президентского дворца. Однако в итальянском парламенте не достигли согласия в отношении нового кандидата в президенты, и семь туров выборов закончились безрезультатно. После этого законодатели и премьер-министр Марио Драги попросили 80-летнего Маттареллу снова выставить свою кандидатуру.

Действующий президент согласился. Он победил в восьмом туре, набрав 759 голосов. Для избрания достаточно 505. В голосовании участвовали 983 выборщика. Это депутаты обеих палат парламента Италии и представители 20 регионов страны.

[Серджо Маттарелла, президент Италии]:

«Я хочу поблагодарить членов парламента и региональных делегатов за оказанное мне доверие. В преддверии выборов президента Республики мы пережили трудные дни. Причём в стране сохраняется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и экономики и во всём обществе. Это требует ответственности и уважения к решению парламента».

Между тем некоторые эксперты считают, что переизбрание президента в корне не решает политических проблем.

[Гаэтано Адзарити, политический аналитик]:

«Это поражение парламента и тех политических сил, которые не смогли выбрать нового президента. В краткосрочной перспективе это, безусловно, укрепит стабильность. Но это поражение, потому что они не учли долгосрочную перспективу».

В Италии президента избирают на семь лет. В основном, он выполняет представительские функции, но также имеет право распустить одну или две палаты парламента. Кроме того, назначает треть судей Конституционного суда Италии.

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