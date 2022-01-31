Президента Италии Серджо Маттареллу переизбрали на второй срок. Глава государства был настроен покинуть пост после окончания..
Дата загрузки: 2022-02-01
Президента Италии Серджо Маттареллу переизбрали на второй срок.
Глава государства был настроен покинуть пост после окончания полномочий. Даже снял квартиру в Риме для переезда из президентского дворца. Однако в итальянском парламенте не достигли согласия в отношении нового кандидата в президенты, и семь туров выборов закончились безрезультатно. После этого законодатели и премьер-министр Марио Драги попросили 80-летнего Маттареллу снова выставить свою кандидатуру.
Действующий президент согласился. Он победил в восьмом туре, набрав 759 голосов. Для избрания достаточно 505. В голосовании участвовали 983 выборщика. Это депутаты обеих палат парламента Италии и представители 20 регионов страны.
[Серджо Маттарелла, президент Италии]:
«Я хочу поблагодарить членов парламента и региональных делегатов за оказанное мне доверие. В преддверии выборов президента Республики мы пережили трудные дни. Причём в стране сохраняется чрезвычайная ситуация в области здравоохранения и экономики и во всём обществе. Это требует ответственности и уважения к решению парламента».
Между тем некоторые эксперты считают, что переизбрание президента в корне не решает политических проблем.
[Гаэтано Адзарити, политический аналитик]:
«Это поражение парламента и тех политических сил, которые не смогли выбрать нового президента. В краткосрочной перспективе это, безусловно, укрепит стабильность. Но это поражение, потому что они не учли долгосрочную перспективу».
В Италии президента избирают на семь лет. В основном, он выполняет представительские функции, но также имеет право распустить одну или две палаты парламента. Кроме того, назначает треть судей Конституционного суда Италии.
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