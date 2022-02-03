Франция ослабляет карантин, парижане рады

Франция ослабляет карантинные ограничения. Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса растёт, правительство приняло решение..
Дата загрузки: 2022-02-03
Другие послабления включают снятие лимита на число посетителей концертов, спортивных соревнований и других мероприятий. На стадионах, в кинотеатрах и общественном транспорте теперь снова можно есть и пить. Кроме того, власти больше не рекомендуют работать из дома.
[жительница Парижа]:
«Отмена обязательной удалённой работы для меня означает, что я вернусь в офис и увижу нашу команду. Это важно. Также снова вернутся тёплые дружеские отношения. Я инженер, и так целыми днями работаю за компьютером. Делать это дома было очень сложно».
В прошлом месяце в стране установили рекорд по числу новых случаев COVID-19. При этом послабления начались по всей Европе. Подобные меры уже предпринимают Англия и Дания.
Дело в том, что сейчас в мире преобладающим стал штамм омикрон. Он более заразный, но вызывает меньше тяжёлых случаев болезни и смертей.
[житель Парижа]:
«Ощущение свободы от маски просто прекрасные, потому что с ней было неудобно, особенно в очках, которые постоянно запотевали. Кроме того, на улице носить маску бесполезно. Думаю, это ненужное ограничение».
[житель Парижа]:
«Я могу дышать, а ещё снова вижу лица людей. Мне было очень грустно, когда выглядывало только по пол-лица. Мы все осознали, как важно, когда видно всё лицо, а не только верхнюю часть».
Власти Франции говорят, что ввести послабления стало возможным благодаря сертификату нового образца. Раньше его можно было получить, сделав тест. Теперь его выдают только в случае вакцинации. В феврале страна надеется постепенно снять почти все ограничения.
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