Франция ослабляет карантин, парижане рады

Франция ослабляет карантинные ограничения. Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса растёт, правительство приняло решение отменить обязательное ношение масок на улице.

Другие послабления включают снятие лимита на число посетителей концертов, спортивных соревнований и других мероприятий. На стадионах, в кинотеатрах и общественном транспорте теперь снова можно есть и пить. Кроме того, власти больше не рекомендуют работать из дома.

[жительница Парижа]:

«Отмена обязательной удалённой работы для меня означает, что я вернусь в офис и увижу нашу команду. Это важно. Также снова вернутся тёплые дружеские отношения. Я инженер, и так целыми днями работаю за компьютером. Делать это дома было очень сложно».

В прошлом месяце в стране установили рекорд по числу новых случаев COVID-19. При этом послабления начались по всей Европе. Подобные меры уже предпринимают Англия и Дания.

Дело в том, что сейчас в мире преобладающим стал штамм омикрон. Он более заразный, но вызывает меньше тяжёлых случаев болезни и смертей.

[житель Парижа]:

«Ощущение свободы от маски просто прекрасные, потому что с ней было неудобно, особенно в очках, которые постоянно запотевали. Кроме того, на улице носить маску бесполезно. Думаю, это ненужное ограничение». [житель Парижа]:

«Я могу дышать, а ещё снова вижу лица людей. Мне было очень грустно, когда выглядывало только по пол-лица. Мы все осознали, как важно, когда видно всё лицо, а не только верхнюю часть».

Власти Франции говорят, что ввести послабления стало возможным благодаря сертификату нового образца. Раньше его можно было получить, сделав тест. Теперь его выдают только в случае вакцинации. В феврале страна надеется постепенно снять почти все ограничения.

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