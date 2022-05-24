Лодка перевернулась: мигранты утонули у берегов Мексики

Печальная картина на берегу Мексиканского залива в штате Веракрус. Сюда прибило тела троих утонувших мигрантов. В небольшой лодке их было больше. Она перевернулась.

[Хосе Пердомо, выживший мигрант из Гондураса]:

«Это было ужасно. Я чувствовал страх и беспомощность, потому что никому не мог помочь. Я просто надеялся, что Бог позаботится о них, и хотел поскорее вернуться к маме».

Четверых мигрантов удалось спасти. По их словам, кроме них и троих утонувших были ещё четверо. Их ищут.

[Давид Эспарза, глава службы гражданской защиты]:

«Мы прибыли сюда и подтвердили, что четыре человека выжили, включая 12-летнего ребёнка. Потом мы с другими службами начали поисково-спасательную операцию». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это грустно. Но поймите, что люди не оставят попыток добраться до США, потому что там жизнь лучше. У нас в стране всё непросто».

Эти мигранты – из Гондураса. На берегу им оказали медицинскую помощь.

По данным миграционной службы Мексики, только за первый квартал этого года в стране перехватили более 115 тысяч нелегальных мигрантов, 15% из них – несовершеннолетние. В основном это люди из Центральной Америки. Все они стремятся попасть в США. При этом ежегодно тысячи мигрантов на территории Мексики пропадают без вести.

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