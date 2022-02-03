Доклад: свобода СМИ в Китае исчезает с «головокружительной скоростью»

Иностранные журналисты сталкиваются с «беспрецедентными преградами», работая в коммунистическом Китае. Они подвергаются запугиваниям, шантажу и преследованию в судах. Об этом говорится в новом отчёте группы репортеров.

Опрос проводил Клуб иностранных корреспондентов Китая. Он выяснил, что 99% респондентов не считают, что их условия работы соответствуют международным стандартам. При этом, по данным доклада, ситуация со свободой СМИ ухудшается с «головокружительной скоростью».

«Власти Китая продолжают находить новые способы запугивания иностранных корреспондентов, их китайских коллег и тех, у кого иностранная пресса пытается взять интервью. Они используют онлайн-троллинг, физические нападения, кибератаки и отказ в выдаче виз», – говорится в отчёте организации от 31 января.

В опросе приняло участие 127 из 192 членов Клуба, работающих в Китае.

Китайский режим, похоже, «поощряет» судебные иски против иностранных журналистов. При этом их очень часто подают те, у кого эти журналисты брали интервью, однако спустя долгое время после этого.

«Клуб с тревогой рассматривает это явление, поскольку иностранцам, в отношении которых ведётся гражданское или уголовное расследование в Китае, может быть запрещено покидать страну», – говорится в отчёте.

Так, один из репортёров BBC в марте прошлого года вместе со своей семьёй был вынужден покинуть Пекин из-за онлайн-троллинга и угрозы судебного иска. Всё из-за того, что он расследовал нарушения прав человека в Синьцзяне, вопросы пандемии и другие проблемные темы, которые компартия Китая считает чувствительными.

Ещё одна журналистка – китаянка, работающая в пекинском бюро Bloomberg, – находится под стражей с декабря 2020 года. Полицейские в штатском увезли её из дома в Пекине по подозрению в якобы создании угрозы национальной безопасности.

В документе отмечается, что в преддверии Олимпиады в Пекине некоторые журналисты были вынуждены уехать из материкового Китая, а многие новостные агентства разработали план экстренной эвакуации.

«Освещение событий в Китае всё больше превращается в удалённую работу», – говорится в документе.