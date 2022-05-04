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В США могут запретить аборты

В США могут запретить аборты

У Верховного суда в Вашингтоне собрались десятки демонстрантов. Они вышли после того, как стало известно о..

Дата загрузки: 2022-05-04

В США могут запретить аборты
У Верховного суда в Вашингтоне собрались десятки демонстрантов. Они вышли после того, как стало известно о возможных планах отменить знаменательное решение «Роу против Уэйда» 1973 года, которое легализовало аборты по всей стране.

Здесь и противники, и сторонники абортов.

При этом противников гораздо больше. Они выкрикивают «Младенцы никогда не выбирают смерть» и стучат в барабаны.

Пока Верховный суд официально этот проект никак не прокомментировал. Однако у решения, если оно реальное, есть все шансы на успех, ведь в суде сейчас консервативное большинство составляет шесть к трём.

Аборты – один из самых спорных вопросов в политике США уже почти полвека. Мнения в обществе разделяются примерно пополам.

[Кэрол Тобиас, глава организации против абортов]:
«У нас есть некоторые штаты, готовые защитить всех нерождённых детей. Конечно, есть и те, которые крайне серьёзно относятся к тому, чтобы аборты продолжались. И у нас будет несколько тех, которые могут принять то или другое решение. На то, чтобы всё улеглось, потребуется, возможно, пара лет».

Постановление Верховный суд вынесет к концу июня.

Согласно решению «Роу против Уэйда», женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет «жизнеспособным». Определили, что это примерно 28 недель. Впрочем, порог может быть снижен до 24 недель.
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