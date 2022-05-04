В США могут запретить аборты

У Верховного суда в Вашингтоне собрались десятки демонстрантов. Они вышли после того, как стало известно о..
Дата загрузки: 2022-05-04
Здесь и противники, и сторонники абортов.
При этом противников гораздо больше. Они выкрикивают «Младенцы никогда не выбирают смерть» и стучат в барабаны.
Пока Верховный суд официально этот проект никак не прокомментировал. Однако у решения, если оно реальное, есть все шансы на успех, ведь в суде сейчас консервативное большинство составляет шесть к трём.
Аборты – один из самых спорных вопросов в политике США уже почти полвека. Мнения в обществе разделяются примерно пополам.
[Кэрол Тобиас, глава организации против абортов]:
«У нас есть некоторые штаты, готовые защитить всех нерождённых детей. Конечно, есть и те, которые крайне серьёзно относятся к тому, чтобы аборты продолжались. И у нас будет несколько тех, которые могут принять то или другое решение. На то, чтобы всё улеглось, потребуется, возможно, пара лет».
Постановление Верховный суд вынесет к концу июня.
Согласно решению «Роу против Уэйда», женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет «жизнеспособным». Определили, что это примерно 28 недель. Впрочем, порог может быть снижен до 24 недель.
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