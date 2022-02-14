В египетском ресторане подают бургеры с рыбой и золотом

Египетский ресторатор решил готовить национальное блюдо фесих, отступив от традиций. Фесих – это солёная рыба кефаль...
Дата загрузки: 2022-02-14
Египетский ресторатор решил готовить национальное блюдо фесих, отступив от традиций. Фесих – это солёная рыба кефаль. Обычно её едят с варёными яйцами, зелёным луком и листьями салата. Причём только весной во время праздника.
Но в ресторане в Мансуре теперь каждый день подают фесих в виде бургера, покрытого 24-каратным сусальным золотом.
[гость ресторана]:
«Мне не нравится запах фесиха, и от него потом не избавиться. Но здесь его готовят в виде гамбургера. И это вкусно».
[гость ресторана]:
«Фесих – популярное блюдо. Оно ассоциируется с семейными застольями, но не с такой обстановкой, не с рестораном и не с гамбургером. Но это замечательная идея».
Владелец ресторана говорит, что просто хочет добиться большей известности для национального блюда фесих. Золотая фольга – как показатель его ценности.
Один бургер стоит от четырёх до восьми долларов США.
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