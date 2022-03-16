Убийца бездомных в США арестован?

В США арестовали мужчину, которого подозревают в расстреле пятерых бездомных в Вашингтоне и Нью-Йорке, двое из..

В США арестовали мужчину, которого подозревают в расстреле пятерых бездомных в Вашингтоне и Нью-Йорке, двое из которых скончались.

Это 30-летний Джеральд Бревард, проживающий на юго-востоке Вашингтона. Ему выдвинули обвинения в убийстве, нападении с применением опасного оружия и нападении с целью убийства.

Подозреваемого нашли по изображениям с камер наблюдения после многодневной операции. Теперь его допрашивают.

Инциденты со стрельбой в бездомных начали возникать 3 марта. Три из них зафиксировали в Вашингтоне, и ещё два – в Нью-Йорке. Злоумышленник стрелял в мужчин, когда те спали на улице. Использовал пистолет 22-го калибра.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

[Джеймс Эссиг, полицейский]:

«У человека серьёзные проблемы, если он просто идёт и без разбора стреляет в беззащитных спящих на тротуаре людей, которые никого не трогают. Я не знаю, кем надо быть. Мы добьёмся для него содержания под стражей и всё выясним».

Первый инцидент произошёл в Вашингтоне в 4 утра 3 марта. Пострадавшего бездомного доставили в больницу для лечения неопасного для жизни ранения.

8 марта полиция нашла ещё одного бездомного с огнестрельным ранением. Оно также было несмертельными.

На следующий день полиция заметила возгорание палатки и обнаружила внутри погибшего бездомного. Дальнейшее расследование установило, что он получил множественные ножевые и огнестрельные ранения.

Три дня спустя 38-летний мужчина был ранен в руку в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.

Через некоторое время полиция прибыла на вызов и обнаружила ещё одну жертву мёртвой в спальном мешке на улице Лафайет. Мужчина получил ранения головы и шеи.

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