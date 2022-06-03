Южная Корея ослабляет меры для невакцинированных

Если вы не вакцинированы от COVID-19 и приехали в Южную Корею из другой страны, вам больше..
Дата загрузки: 2022-06-03
[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:
«Для всех прибывающих из-за границы невакцинированных действовал 7-дневный карантин, но с 8 июня это требование отменяется».
Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
При этом перед въездом и в течение трёх дней после по-прежнему нужно будет сдать ПЦР-тест.
Власти также отменяют все авиационные ограничения, введённые из-за пандемии.
[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:
«С 8 июня правительство полностью отменит авиационные правила, введённые в Международном аэропорту Инчхон, чтобы обеспечить своевременное выполнение рейсов».
Текущие ограничения на полёты и на время выполнения рейсов часто приводили к отсутствию билетов и росту цен.
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