Южная Корея ослабляет меры для невакцинированных

Если вы не вакцинированы от COVID-19 и приехали в Южную Корею из другой страны, вам больше..

[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:

«Для всех прибывающих из-за границы невакцинированных действовал 7-дневный карантин, но с 8 июня это требование отменяется».

Если вы не вакцинированы от COVID-19 и приехали в Южную Корею из другой страны, вам больше не придётся сидеть на недельном карантине. Власти страны объявили, что ослабляют меры.

Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

При этом перед въездом и в течение трёх дней после по-прежнему нужно будет сдать ПЦР-тест.

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Власти также отменяют все авиационные ограничения, введённые из-за пандемии.

[Хан Док Су, премьер-министр Южной Кореи]:

«С 8 июня правительство полностью отменит авиационные правила, введённые в Международном аэропорту Инчхон, чтобы обеспечить своевременное выполнение рейсов».

Текущие ограничения на полёты и на время выполнения рейсов часто приводили к отсутствию билетов и росту цен.

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