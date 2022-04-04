Два месяца перемирия. Соглашение при посредничестве ООН вступило в силу в Йемене в субботу вечером и..

В Йемене – два месяца перемирия после 7 лет войны

Два месяца перемирия. Соглашение при посредничестве ООН вступило в силу в Йемене в субботу вечером и совпало с началом мусульманского священного месяца Рамадан.

Уже семь лет в этой стране продолжается военный конфликт между властями и повстанцами-хуситами. Общенациональное прекращение огня – первое с 2016 года.

[житель Йемена]:«Отлично. Надеемся, что оно продлится не два месяца, а сохранится навсегда, потому что люди устали и много натерпелись».

Соглашение включает в себя прекращение наступательных военных операций, в том числе трансграничных атак, а также разрешает импорт топлива в районы, контролируемые хуситами. Также разрешается выполнение некоторых коммерческих рейсов из удерживаемой боевиками столицы Саны.

[житель Йемена]:«Посмотрим, как оно реализуется на деле. Если удары по Сане прекратятся, аэропорт откроется, порт Ходейда откроется, тогда мы ощутим, что это реальное перемирие».

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт в марте 2015 года на стороне правительства Йемена. Она контролирует морское и воздушное пространства Йемена.

[жительница Йемена]:«Вчера мы увидели в соцсетях и вообще в СМИ сообщения о двухмесячном перемирии. Но его не видно на местах, оно только на бумаге. Переходы не открываются, валюта не унифицирована, цены не снижены. Экономическая ситуация в целом ухудшается».

С прошлого года западные страны и организации пытались добиться постоянного перемирия, чтобы возобновить политические переговоры. Однако хуситы сначала требовали снять блокаду.

В более широком смысле конфликт считают опосредованной войной между мусульманами-суннитами Саудовской Аравии и шиитским Ираном.

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