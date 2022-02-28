«Музей будущего» открыл свои двери в Дубае

Дубай открыл двери удивительного архитектурного творения под названием «Музей будущего». Это семиэтажное сооружение из нержавеющей стали..
Дата загрузки: 2022-03-01
Оно питается солнечной энергией. Окна – в виде арабской каллиграфии.
«Музей будущего» воплощает амбиции Дубая и видение того, каким будет мир через 50 лет.
[Сара аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ]:
«Нам было важно развиваться очень быстро, чтобы догнать остальной мир. До 1971 года у нас не было дорог, среднего образования, электросети и так далее».
Объединённые Арабские Эмираты по-прежнему полагаются в своём богатстве на ископаемое топливо. Однако в музее на передний план выдвинули зелёную энергетику, а также тему сокращения выбросов СО2.
Музей предлагает посетителям отвлечься от своих телефонов. Впрочем, все его инсталляции включают цифровые экраны.
Здесь также просят задуматься о здоровье планеты и биоразнообразии. При этом отмечают, что стремление к устойчивому будущему не должно препятствовать прогрессу и экономическому росту и не означает, что людям нужно вернуться к первобытному образу жизни.
[Брендан Макгетрик, креативный директор музея]:
«На самом деле можно мобилизоваться и продолжать развиваться и внедрять инновации. Но это следует делать осознанно».
Центральный элемент музея – затемнённое зеркальное пространство, в котором можно видеть светящиеся колбы с воображаемыми ДНК животных и видов, которые вымерли или находятся под угрозой исчезновения. Среди них белый медведь. Его среде обитания в настоящее время угрожает потепление.
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