«Музей будущего» открыл свои двери в Дубае

Дубай открыл двери удивительного архитектурного творения под названием «Музей будущего». Это семиэтажное сооружение из нержавеющей стали..

Дубай открыл двери удивительного архитектурного творения под названием «Музей будущего». Это семиэтажное сооружение из нержавеющей стали будто пришло из восточной сказки.

Оно питается солнечной энергией. Окна – в виде арабской каллиграфии.

«Музей будущего» воплощает амбиции Дубая и видение того, каким будет мир через 50 лет.

[Сара аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ]:

«Нам было важно развиваться очень быстро, чтобы догнать остальной мир. До 1971 года у нас не было дорог, среднего образования, электросети и так далее».

Объединённые Арабские Эмираты по-прежнему полагаются в своём богатстве на ископаемое топливо. Однако в музее на передний план выдвинули зелёную энергетику, а также тему сокращения выбросов СО2.

Музей предлагает посетителям отвлечься от своих телефонов. Впрочем, все его инсталляции включают цифровые экраны.

Здесь также просят задуматься о здоровье планеты и биоразнообразии. При этом отмечают, что стремление к устойчивому будущему не должно препятствовать прогрессу и экономическому росту и не означает, что людям нужно вернуться к первобытному образу жизни.

[Брендан Макгетрик, креативный директор музея]:

«На самом деле можно мобилизоваться и продолжать развиваться и внедрять инновации. Но это следует делать осознанно».

Центральный элемент музея – затемнённое зеркальное пространство, в котором можно видеть светящиеся колбы с воображаемыми ДНК животных и видов, которые вымерли или находятся под угрозой исчезновения. Среди них белый медведь. Его среде обитания в настоящее время угрожает потепление.

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