Как девушка помогла попугаю избавиться от недоверия

Какаду по кличке Куки жил в семье, в которой завели ещё двух собак. Хозяева всё внимание стали уделять псам и совсем не заботились о Куки. Они переселили птицу из комнаты в подвал без окон, лишив солнечного света и общения.

В итоге хозяин решил избавиться от Куки, отдав в другую семью. Девушка по имени Ячжи Юн стала новой хозяйкой попугая. После неволи Куки был замкнутым и недоверчивым. Девушка проявила терпение и любовь. Её усилия окупились. Птица снова стала весёлой и общительной.

Ячжи опубликовала пост от имени Куки в соцсетях : «Хотя мы выглядим мило, но, кругом будет птичий помёт, крик, и ещё мы кусаемся. Всё, что нам нужно – это ваша любовь. Мы счастливы, что вы у нас есть. Пообещайте всегда заботиться о нас!»