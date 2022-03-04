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Гигантских «сороконожек» Тео Янсена показали в музее в Гааге

Гигантских «сороконожек» Тео Янсена показали в музее в Гааге

Вы наверняка уже где-то видели изображения вот таких странных существ, которые на первый взгляд выглядят как..

Дата загрузки: 2022-03-04

Гигантских «сороконожек» Тео Янсена показали в музее в Гааге
Вы наверняка уже где-то видели изображения вот таких странных существ, которые на первый взгляд выглядят как живые. На самом деле это творения датского скульптора Тео Янсена.

Их называют «пляжными животными». Они передвигаются и даже летают с помощью энергии ветра.

[Тео Янсен, дизайнер]:
«Работая на пляже, я в прямом контакте с ветром, дождём. Я чувствую глубокую связь с землей, с её элементами».

Теперь кинетические скульптуры Янсена можно рассмотреть в музее Kunstmuseum в Гааге. Здесь проходит специальная выставка.

[Тео Янсен, дизайнер]:
«Это моё первое пляжное животное. Я начал его делать 30 лет назад, и сейчас оно выглядит довольно жалко. Оно может только шевелить лапками, лёжа на спине».

Все размеры точно выверены. Шагающие механизмы, по словам автора, на песчаной поверхности эффективнее, чем колёса.

Для создания работ 73-летний скульптор использует дешёвые стройматериалы, такие как ПВХ-трубы.

[Тео Янсен, дизайнер]:
«Мой материал – специальные трубы, которые мы используем для кабелей в домах. Очень дёшево и доступно».

Выставка продлится до 3 июля.
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