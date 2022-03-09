Ещё больше австралийцев получили предписание об эвакуации

Австралийцы продолжают спасаться от наводнений, вызванных проливными дождями. Страдает восточное побережье континента, включая крупнейший австралийский город..
Дата загрузки: 2022-03-09
Австралийцы продолжают спасаться от наводнений, вызванных проливными дождями. Страдает восточное побережье континента, включая крупнейший австралийский город Сидней. Там затоплено несколько больших пригородов.
Спасательные службы говорят, что в штате Новый Южный Уэльс следует эвакуировать около 60 тысяч человек.
[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:
«Выдано 59 приказов об эвакуации для 40 тысяч человек. А также – 15 предупреждений об эвакуации для 20 тысяч человек. Также возможно, что нужно будет эвакуировать людей из-за переполнения водохранилища Мэнли. Это коснётся 800 домов и 2000 человек».
[Дин Наррамор, сотрудник метеорологического бюро]:
«Ещё одна проблема: усиливается ветер. В аэропорту Сиднея порывы достигают 60-ти километров в час, в Уоттамолле – 80-ти километров. И они станут ещё сильнее».
Начиная с понедельника, в Сиднее и прилегающих к мегаполису районах выпало около 200 миллиметров осадков. Это в полтора раза больше нормы за целый месяц.
В целом же Австралия страдает от наводнений с конца февраля. В основном, страдают штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Стихийное бедствие унесло жизни около 20 человек. Так, во вторник пожилая женщина и её 34-летний сын были обнаружены мёртвыми рядом с их машиной в ливневом канале.
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