Ещё больше австралийцев получили предписание об эвакуации

Австралийцы продолжают спасаться от наводнений, вызванных проливными дождями. Страдает восточное побережье континента, включая крупнейший австралийский город Сидней. Там затоплено несколько больших пригородов.

Спасательные службы говорят, что в штате Новый Южный Уэльс следует эвакуировать около 60 тысяч человек.

[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]:

«Выдано 59 приказов об эвакуации для 40 тысяч человек. А также – 15 предупреждений об эвакуации для 20 тысяч человек. Также возможно, что нужно будет эвакуировать людей из-за переполнения водохранилища Мэнли. Это коснётся 800 домов и 2000 человек». [Дин Наррамор, сотрудник метеорологического бюро]:

«Ещё одна проблема: усиливается ветер. В аэропорту Сиднея порывы достигают 60-ти километров в час, в Уоттамолле – 80-ти километров. И они станут ещё сильнее».

Начиная с понедельника, в Сиднее и прилегающих к мегаполису районах выпало около 200 миллиметров осадков. Это в полтора раза больше нормы за целый месяц.

В целом же Австралия страдает от наводнений с конца февраля. В основном, страдают штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Стихийное бедствие унесло жизни около 20 человек. Так, во вторник пожилая женщина и её 34-летний сын были обнаружены мёртвыми рядом с их машиной в ливневом канале.

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