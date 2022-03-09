McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks прекратили работу в России

McDonalds, Pepsi, Coca-Cola и Starbucks во вторник временно прекратили продажи в России. Это поворот на 180..

McDonalds, Pepsi, Coca-Cola и Starbucks во вторник временно прекратили продажи в России. Это поворот на 180 градусов для компаний, которые ведут в стране активный бизнес.

McDonald’s закрыл 847 ресторанов. При этом он обещает, что пока продолжит платить ⅔ зарплаты 62 тысячам своих российских работников.

Starbucks также вывешивает таблички «закрыто» на сотнях своих кофеен. А Pepsi и Coca-Cola анонсировали лавину увольнений своих российских сотрудников. Впрочем, Pepsi продолжил продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и детское питание.

Первый McDonald’s открылся в России ещё 31 января 1990 года. Он появился на Пушкинской площади в Москве. Ещё до открытия к нему выстроилась огромная очередь. В целом в день открытия заведение посетило 30 тысяч человек. Это было мировым рекордом для сети.

[Пол Масгрейв, политолог]:«Когда McDonald’s зашёл в Советский Союз, это было частью послания об открытии, укреплении доверия и сотрудничества между Россией и Западом. Но теперь все эти пути закрыты».

Компании присоединились к целому списку мировых брендов, которые покидают Россию. Среди них Adidas, Estee Lauder и Calvin Klein. Также уходят энергетические гиганты Shell, BP и Exxon Mobil.

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