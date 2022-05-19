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Телеканал NTD

Как девочка разбила представления о свиньях

Как девочка разбила представления о свиньях
Как девочка разбила представления о свиньях

У девочки по имени Майли живут два домашних питомца, но не собаки и кошки, а свиньи. Сначала в семье появился поросёнок Гизмо. Он сразу привязался к девочке. Затем Майли уговорила родителей взять ещё поросёнка Бентли, которого бросил хозяин.

Сначала Бентли был пугливым и недоверчивым. Держался особняком. Благодаря заботе Майлы через месяц он стал дружелюбным и общительным. Девочка дрессировала свинок, как собак. Они могут выполнить команды: «сидеть» и «поворот». А также играть в игру «ку-ку»: различать цвета пластиковых стаканчиков с лакомством внутри.

Однажды Майла провела презентацию в школе, с участием Гизмо и Бентли. Она рассказала, что её свинки очень умны и вполне могут быть домашними питомцами. Одноклассники были в восторге, они гладили Гизмо и Бентли и угощали их лакомствами. Во время презентации Майле удалось разбить стереотипы детей о свиньях.

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