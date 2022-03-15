В Мосуле призывают восстановить исторический хаммам

В старом городе иракского Мосула призывают восстановить хаммам «Обейд-Ага». Он один из старейших в районе. Пережил..

В старом городе иракского Мосула призывают восстановить хаммам «Обейд-Ага». Он один из старейших в районе. Пережил разрушения и потрясения. [Мохаммед Юнис Обейд, житель города]:«История создания хаммама «Обейд-Ага-аль-Джалили» восходит к 1157 году хиджры, или примерно к 1744 году нашей эры».

В 2017 году хамам сильно пострадал во время борьбы за освобождение города от «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Сейчас он находится в запущенном состоянии.

Жители этого района призывают местные власти и соответствующие органы начать проект по восстановлению достопримечательности.

Старый город Мосула в настоящее время внесён в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку подали в августе 2018 года.

[Фарис Абдулсаттар, инженер]:«Крайне важно восстановить существующие объекты наследия, чтобы их можно было включить в список».

Старый квартал на западе Мосула считается сердцем современного города. Но этот район сильно пострадал во время девятимесячной битвы между иракскими войсками и «Исламским государством».

В целом хаммамы играли важную роль в истории Ближнего Востока. Это были места встречи соседей и родственников. В большинстве домов не было надлежащих ванных комнат из-за их небольшого размера.

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