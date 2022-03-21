Нигерийка рисует картины шариковой ручкой

Тысячи штрихов шариковой ручкой и долгие часы работы – именно так рождаются картины нигерийской художницы Жаклин..

Тысячи штрихов шариковой ручкой и долгие часы работы – именно так рождаются картины нигерийской художницы Жаклин Суовари. Они привлекают людей реалистичностью и выразительностью.

[Жаклин Суовари, художница]:

«Я использую технику наслоения, когда один штрих накладывается на другой. И это подобно течению человеческой жизни: разные события накладываются друг на друга, вызывая различные чувства. Так формируется характер человека».

Нигерийка говорит, что у неё нет определённого стиля. Главное, чтобы картины получались реалистичными и живыми. Своим творчеством она хочет вдохновить людей мыслить шире и менять жизнь к лучшему.

Чтобы написать картину, нужно от 15 до 20 шариковых ручек. Работа над одним произведением может затянуться на несколько месяцев.

Жаклин рисует с пяти лет. А в последние годы её картины пользуются особенно большим успехом.

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