Старые прокурации в Венеции открылись через пять лет реставрации

Старые прокурации на площади Сан-Марко в Венеции открылись после пяти лет реставрации. При этом часть здания..
Дата загрузки: 2022-04-12
Старые прокурации на площади Сан-Марко в Венеции открылись после пяти лет реставрации. При этом часть здания теперь доступна для публичных мероприятий.
Старые прокурации построили в XVI веке. В 1832 году здание стало штаб-квартирой прокураторов собора Сан-Марко. Они были вторыми по величине сановниками в правительстве Венецианской республики.
Им было поручено управлять казначейством собора Святого Марка, а также финансами фондов, принадлежавших религиозным и благотворительным организациям. Прокураторам не платили за работу, но у них была пожизненная привилегия жить на площади Сан-Марко.
Сейчас в Старых прокурациях располагаются офисы страховой компании и других организаций. Они занимают первые два этажа. На третьем расположилась благотворительная организация, которая занимается социальной защитой населения.
Также на третьем этаже открылись выставочные площадки и залы для проведения общественных мероприятий, доступные для публики.
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