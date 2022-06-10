Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых членов Совета Безопасности

[Абдулла Шахид, председатель ГА ООН]:

«Эквадор, Япония, Мальта, Мозамбик и Швейцария получили необходимые две трети голосов и два года будут состоять в Совете Безопасности».

Новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН избрали делегаты 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Страны-кандидаты были выдвинуты пятью региональными группами: Африкой, Латинской Америкой и Карибами, Восточной Европой, Азиатско-Тихоокеанским регионом, а также Западной Европой и другими странами.

Представители этих стран приступят к работе 1 января 2023 года.

Новые страны-члены заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию и присоединятся к избранным в прошлом году ОАЭ, Албании, Габону, Гане и Бразилии.

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В Совбез входят 15 государств-членов – пять постоянных и десять непостоянных. Постоянные – это США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Непостоянных избирают на двухлетний срок – по пять стран каждый год.

Председатели Совета сменяются ежемесячно. Пять постоянных членов обладают правом вето, то есть могут заблокировать любую резолюцию Совбеза ООН.

Совет Безопасности – единственный орган ООН, чьи решения обязаны выполнять все страны-члены. На Совбезе лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

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