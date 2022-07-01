Луноход испытали на вулкане Этна

Не Луна и не Марс стали полигоном для испытаний этого космического ровера. Подобные экстремальные условия нашли..

[Бернхард Водемайер, сотрудник Немецкого аэрокосмического центра]:

«Мы находимся на горе Этна, потому что эта местность похожа на поверхность Луны или Марса».

Не Луна и не Марс стали полигоном для испытаний этого космического ровера. Подобные экстремальные условия нашли на сицилийской Этне. Это самый большой действующий вулкан Европы.

Космическую технику тестируют на высоте 2600 метров. Здесь почти постоянно дуют сильные ветры. Роверами управляют дистанционно. Так же будут делать и в реальных условиях.

[Максимилайн Дурнер, сотрудник Немецкого аэрокосмического центра]:

«Наша задача – манипулировать такими объектами, как пустые или наполненные образцами ящики, а также камни. Моя миссия – искать образцы и делить их на части, а также искать ящики и посадочный модуль».

Ровер оснащён манипуляторами для захвата образцов, а также стереокамерой. Кроме того, у него есть функция обратной силовой связи. То есть астронавт сможет почувствовать всё, что ощущает робот, например, плотность и вес пород.

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Специалисты испытывают аппарат в условиях, приближенных к реальности, чтобы выявить и исправить все слабые стороны.

Луноход создали сотрудники Немецкого центра авиации и космонавтики. Проект поддерживает Европейское космическое агентство.

Такие роверы будут работать не только на других планетах, но и на Земле – там, где человеку находиться опасно или сложно.

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