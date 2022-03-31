Дорогой бензин и госсубсидии: тайцы присматриваются к электрокарам

Звёздный час для электромобилей, возможно, настал в Таиланде. На Международном мотор-шоу в Бангкоке авто на электротяге..
Дата загрузки: 2022-03-31
[покупательница электромобиля]:
«Бензин уже слишком дорогой, поэтому я купила здесь электромобиль».
[гостья автосалона]:
«Я уже ездила на электромобиле. До этого я тратила за бензин 5000 бат (150 долларов) в месяц. А зарядка электричеством обходится в три раза дешевле. Думаю, мне нужно купить хороший электромобиль».
Интерес к машинам без выхлопов разгорелся из-за стечения обстоятельств: подскочили цены на бензин и одновременно правительство стало субсидировать покупку электромобилей. К тому же на тайском рынке появились китайские электрокары – более дешёвые по сравнению с другими производителями.
[гость автосалона]:
«Конечно, когда есть машины подешевле, люди начинают на них заглядываться. Поэтому спрос растёт».
Государственная программа позволяет сэкономить на покупке электромобиля примерно 15%. Например, при стоимости в 30 тысяч долларов можно получить субсидию в сумме 4800 долларов.
Впрочем, электрические технологии привлекают не всех.
[гость автосалона]:
«Бензиновые автомобили совершенствовались годами. И я уверен, что эта отрасль ещё не достигла пика своего развития. Но эра электромобилей только начинается. Никто не знает, какие проблемы могут возникнуть, поэтому я настроен скептически. Я пока предан бензиновым машинам».
Автомобильная промышленность – крупная отрасль экономики Таиланда. Здесь строят автомобили Ford, Toyota, Honda, Mitsubishi, BMW и Nissan. Крупный национальный бренд только один – марка Thai Rung. Плюс небольшое производство электромобилей собственной разработки.
В прошлом году в Таиланде было продано 759 тысяч автомобилей, из них только 4000 с электродвигателем.
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