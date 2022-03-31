Дорогой бензин и госсубсидии: тайцы присматриваются к электрокарам

Звёздный час для электромобилей, возможно, настал в Таиланде. На Международном мотор-шоу в Бангкоке авто на электротяге..

[покупательница электромобиля]:

«Бензин уже слишком дорогой, поэтому я купила здесь электромобиль». [гостья автосалона]:

«Я уже ездила на электромобиле. До этого я тратила за бензин 5000 бат (150 долларов) в месяц. А зарядка электричеством обходится в три раза дешевле. Думаю, мне нужно купить хороший электромобиль».

Звёздный час для электромобилей, возможно, настал в Таиланде. На Международном мотор-шоу в Бангкоке авто на электротяге привлекают внимание гостей чаще, чем когда-либо.

Интерес к машинам без выхлопов разгорелся из-за стечения обстоятельств: подскочили цены на бензин и одновременно правительство стало субсидировать покупку электромобилей. К тому же на тайском рынке появились китайские электрокары – более дешёвые по сравнению с другими производителями.

[гость автосалона]:

«Конечно, когда есть машины подешевле, люди начинают на них заглядываться. Поэтому спрос растёт».

Государственная программа позволяет сэкономить на покупке электромобиля примерно 15%. Например, при стоимости в 30 тысяч долларов можно получить субсидию в сумме 4800 долларов.

Впрочем, электрические технологии привлекают не всех.

[гость автосалона]:

«Бензиновые автомобили совершенствовались годами. И я уверен, что эта отрасль ещё не достигла пика своего развития. Но эра электромобилей только начинается. Никто не знает, какие проблемы могут возникнуть, поэтому я настроен скептически. Я пока предан бензиновым машинам».

Автомобильная промышленность – крупная отрасль экономики Таиланда. Здесь строят автомобили Ford, Toyota, Honda, Mitsubishi, BMW и Nissan. Крупный национальный бренд только один – марка Thai Rung. Плюс небольшое производство электромобилей собственной разработки.

В прошлом году в Таиланде было продано 759 тысяч автомобилей, из них только 4000 с электродвигателем.

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