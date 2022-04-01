Какую «шотландку» носит только Королева

Стиль одежды британской королевы хорошо узнаваем по всему миру. Но в шотландской резиденции Елизаветы II можно..

[Сара Хоаре, помощник куратора выставки]:

«Это был наряд для бриллиантового юбилея. А в этом Королева была, когда посещала Баллатер. Эту шляпку создала дизайнер Ангела Келли. И мне очень нравится вот этот повседневный наряд, в котором королева проводила выходные в Балморале».

Стиль одежды британской королевы хорошо узнаваем по всему миру. Но в шотландской резиденции Елизаветы II можно разглядеть всё подробно. В замке Балморал открылась специальная выставка.

Конечно же, Королева носит и традиционную шотландскую клетку. Такой орнамент называется тартан. Саржевое переплетение нитей, заранее окрашенных в разные цвета. Традиционно в каждой местности или клане – свои цвета и расположение полос. Вот этот тартан – специальный «королевский».

[Сара Хоаре, помощник куратора выставки]:

«Этот килт пошит из балморалского тартана. Его создали для принца Альберта, и он отображает цвета гранита. Его могут носить только члены королевской семьи и королевский волынщик».

Есть здесь и детские машинки, на которых по дворам замка когда-то катались юные принцы.

Выставка приурочена к платиновому юбилею пребывания Елизаветы II на троне. Она называется «От реки к монаршим особам», и здесь поднимают ещё одну тему. Это проблема исчезновения дикого лосося. В этой инсталляции – 250 стеклянных фигур, и в целом это напоминает косяк рыбы.

Экспозиция в замке Балморал продлится до 2 августа.

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