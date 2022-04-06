Калужские заводы Volkswagen и Volvo простаивают уже месяц

Уже месяц тысячи сотрудников заводов Volkswagen и Volvo в Калуге сидят без работы. Предприятия простаивают из-за..

Уже месяц тысячи сотрудников заводов Volkswagen и Volvo в Калуге сидят без работы. Предприятия простаивают из-за нехватки комплектующих, поскольку нарушены цепочки поставок.

Изначально Volkswagen приостановил сборку автомобилей до середины апреля. Теперь российские СМИ сообщают, что открытие ожидается только летом.

[Валерий Углов, автомеханик завода Volkswagen]:

«Единственный вопрос: когда мы выйдем работать, потому что непонятная ситуация людей тревожит. Простои уже не первую неделю длятся. Надеемся, что как можно скорее выйдем, и у всех будет уверенность в завтрашнем дне».

После введения санкций Запада цены на автомобили взлетели, а продажи соответственно упали.

[Ангелина Миннигулова, сотрудница дилерского центра Volkswagen]:

«Я думаю, что повышение цен и нестабильная ситуация в стране, но я надеюсь, и мы все надеемся, что в ближайшее время всё стабилизируется как в стране, так и у нас в дилерском центре и на заводе, и всё будет продаваться так же хорошо».

Завод «ПСМА Рус» также может вскоре остановиться из-за нехватки комплектующих. На предприятии делают автомобили Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi.

[Павел Терпугов, сварщик завода «ПСМА Рус»]:

«У нас есть группа в «вотсапе», и нас информируют одним днём: завтра работаем. Послезавтра вышли – не работаем. То есть вот так. Конкретной информации нам не дают».

Продажи автомобилей в России начали сокращаться ещё в 2014 году из-за санкций Запада, введённых после присоединения Крыма к РФ. Также в последние годы повлияла пандемия. Если в 2007-м в стране было продано два миллиона 800 тысяч машин, то в прошлом году – всего один миллион 670 тысяч.

Калуга с 2006 года привлекла 15 миллиардов долларов инвестиций, в основном, иностранных.

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