Запрет на торговлю слоновой костью вступил в силу в Великобритании. Законопроект был принят ещё в 2018..

Запрет на торговлю слоновой костью вступил в силу в Великобритании. Законопроект был принят ещё в 2018 году. Теперь в стране нельзя продавать, импортировать и экспортировать слоновую кость. Но есть исключения.

Этим законом правительство Великобритании хочет остановить истребление слонов. Их популяция стремительно сокращается из-за браконьерства.

По данным Международного союза охраны природы, численность лесных слонов за 30 лет сократилась на 86 процентов. Саванных слонов за последние полвека стало меньше на 60 процентов.

[Мэри Райс, директор Агентства экологических исследований]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Одна из самых больших угроз для слонов – это незаконная торговля их костью. И если убрать легальный рынок, то можно закрыть дверь для людей, незаконно продающих слоновую кость».

Нарушение нового закона грозит штрафом в размере до 250 тысяч фунтов стерлингов, или до 290 тысяч евро.

В списке исключений предметы, сделанные до середины прошлого века, которые состоят из слоновой кости менее чем на десять процентов; музыкальные инструменты, сделанные до 1975 года и содержащие менее 20 процентов слоновой кости; а также портретные миниатюры возрастом не менее ста лет. Кроме того, музеи могут продавать друг другу предметы из слоновой кости, но они должны быть сделаны более ста лет назад.

Между тем защитники природы считают, что в закон также нужно было включить запрет на торговлю костью моржей и бегемотов.

Напомним, что международную торговлю слоновой костью запретили ещё в 1989 году.

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