Сила цветов: садоводческая выставка открылась в Нидерландах

На стене нового университетского здания можно увидеть вертикальные грядки с цветами и растениями. Добро пожаловать на..

На стене нового университетского здания можно увидеть вертикальные грядки с цветами и растениями.

Добро пожаловать на «Флориаду» – голландскую садоводческую выставку, которая проводится раз в десятилетие. Девиз в этот раз – «Растущие зелёные города».

Мероприятие демонстрирует инновации в области садоводства, которые могут сделать городские районы более экологичными и здоровыми. Это очень актуально, ведь города по всему миру продолжают увеличиваться.

[Аннемари Йорритсма, организатор выставки]:

«Это огромное событие. Присутствуют 33 международных участника, которые представляют 26 стран. Здесь самые важные садоводческие страны, такие как Китай, Германия, Япония, Таиланд, Италия, Франция и так далее. Также есть так называемый павильон мира, где свои работы показывают маленькие страны Африки».

На все павильоны можно посмотреть сверху, прокатившись по новой канатной дороге. А вот две человеческие фигуры, сделанные из маленьких железных пчёл. Они должны напомнить миру о защите биоразнообразия.

Место для выставки выбрали не случайно. Оно показывает технические достижения Нидерландов, ведь несколько десятилетий назад эту землю страна отвоевала у моря.

Сюда привезли самые разные идеи, традиции и технологии. Здания катарской команды напоминают традиционные голубятни, а японская команда создала соломенную крышу.

Экспозиция продлится до 9 октября. За это время павильоны будут меняться в зависимости от сезона. Ожидается, что «Флориаду» посетит около двух миллионов человек. А после окончания выставки эту территорию хотят превратить в новый городской район из 3000 домов.

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