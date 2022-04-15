В Англии ремонтируют легендарные истребители «Спитфайр» времён войны

Как и 80 лет назад, истребитель «Спитфайр» легко взмывает в небо. В Великобритании эти самолёты считаются..

Как и 80 лет назад, истребитель «Спитфайр» легко взмывает в небо. В Великобритании эти самолёты считаются легендарными. Они помогли стране победить во время Второй мировой войны.

Сейчас осталось только 70 «Спитфайров», способных летать. 14 из них проходят капитальный ремонт в графстве Кент.

Механики собирают воедино оригинальные детали с новыми, которые сделаны вручную. На это уходят миллионы фунтов стерлингов.

[Грег Дэвис, автор инициативы]:

«У меня ком подступает к горлу, а на сердце становится теплее от того, что в нашу историю возвращается что-то очень важное. И когда двигатели включаются, и слышится рокот, и видишь, как самолёт выруливает на взлётно-посадочную полосу, – это волшебство».

Всего было построено 20 тысяч таких истребителей. Их использовали для уничтожения воздушных, наземных и наводных целей, а также – для разведки. Из эксплуатации вывели в 61-м.

В самом начале эры реактивных самолётов последняя модификация «Спитфайра» по своим показателям скорости не уступала первым реактивным самолётам.

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