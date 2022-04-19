Бывший узник китайского трудового лагеря рассказал о пережитом

Бывший узник трудового лагеря в китайском регионе Синьцзян рассказал о своём аресте и заключении. Он выступил..
Дата загрузки: 2022-04-20
Овалбек Турдакун – христианин родом из Кыргызстана. Его арестовали в 2018 году дома прямо на глазах у семьи. После этого его доставили в место, которое называли «лагерем профессиональной подготовки». Перед этим было судебное заседание, которое длилось три минуты.
[Овалбек Турдакун, бежавший из Китая]:
«Вы обязаны признать любое преступление, которое они вам приписывают. Вы обязаны это принять и быть счастливым, и просто жить там мирно и тихо».
Турдакун выступил на мероприятии, которое организовал Мемориальный фонд жертв коммунизма. Это правозащитная организация, которую создали ещё при администрации Клинтона.
В суровых условиях трудового лагеря в Синьцзяне Овалбек провёл десять месяцев. После освобождения с семьёй бежал в Кыргызстан.
Член палаты представителей Крис Смит из Нью-Джерси, представитель Комиссии Конгресса по Китаю, также выступил на мероприятии.
[Крис Смит, конгрессмен]:
«Генассамблея ООН, если бы захотела и если бы у неё была воля, могла бы созвать трибунал для привлечения Си Цзиньпина и других членов этой чудовищной Коммунистической партии Китая к ответу за их преступления, за геноцид против миллионов людей».
На мероприятии основной фокус сделали на ситуацию мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян. Поступают свидетельства, что там создали многочисленные центры так называемой профессиональной подготовки, которые по факту – просто тюрьмы. И в них содержат до миллиона уйгуров.
При этом репрессиям в Китае подвергаются не только они. По данным многочисленных свидетелей и правозащитных организаций, в КНР также репрессируют последователей домашних христианских церквей, тибетцев и приверженцев древней медитативной практики Фалуньгун.
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