Хорватия готова присоединиться к зоне евро 1 января 2023 года

Хорватия готова присоединиться к еврозоне, Европейскому Центробанку и Еврокомиссии. И это проложит путь к тому, чтобы..

Хорватия готова присоединиться к еврозоне, Европейскому Центробанку и Еврокомиссии. И это проложит путь к тому, чтобы с начала 2023 года в стране начал циркулировать евро. То есть Хорватия станет 20-м государством ЕС, где будет ходить единая валюта.

Так, представитель ЕЦБ Филип Лейн сказал, что, согласно оценке, страна соответствует всем критериям для перехода на евро с 1 января 2023 года, и это замечательное достижение.

[Филип Лейн, представитель ЕЦБ]:

«Хорватия показала удивительную приверженность и может стать 20-м членом еврозоны, что совпадает с 20-летием банкнот и монет евро в этом году».

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал эту оценку во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Берлине.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Принятие Хорватии отвечает интересам всех нас, потому что это укрепит ЕС и стабилизирует Балканы. Я считаю важным, чтобы переговоры ЕС с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС могли начаться как можно скорее».

В июне оценку Еврокомиссии должны утвердить лидеры ЕС. Затем в июле министры финансов Евросоюза установят обменный курс, по которому валюта Хорватии, куна, будет конвертирована в евро.

После этого у Хорватии будет шесть месяцев для практической подготовки к переходу на другую валюту.

[Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии]:

«Положительная оценка со стороны Европейской комиссии создаст очень хорошую основу для того, чтобы такое же решение приняли страны-члены еврозоны и, конечно, все страны-члены ЕС. Теперь мы также ожидаем мнения Европейского парламента».

Хорватия – член ЕС с 2013 года. Чтобы перейти на евро, она должна была привести к нужным критериям цены, обменный курс, бюджетный дефицит и государственный долг, а также долгосрочные процентные ставки.

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