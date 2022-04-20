Палестинцам раздают «умные» протезы

[Ахмед Абу Хамда, житель Сектора Газа]:

«С тех пор, как я получил конечность, я стал лучше выглядеть. Люди не догадываются, что у меня нет руки, я выгляжу нормально. Дома я могу пить воду, а если иду на рынок, могу держать сумки и мобильный телефон».

«Умный» протез, который имитирует анатомию и движения человека. Такая конечность помогла палестинцу Ахмеду Абу Хамде сновать начать играть со своими детьми. А ещё вновь вселила в него уверенность в себе. Руки у него нет с 2007 года. Потерял её, когда поднял неразорвавшийся снаряд.

Миоэлектрический протез работает от батареек. Управляется сигналами, которые генерируют мышцы.

Проект финансировал Катар. Больница – первая в своём роде на территории Сектора Газа. К настоящему времени «умные» протезы получило уже более 20 человек. Ещё 40 стоят в очереди. За протезы, каждый из которого стоит не менее 20 тысяч долларов, денег с пациентов не берут.

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При этом Красный Крест говорит, что среди двухмиллионного населения Газы не менее 1600 живут с ампутированными конечностями.

С 2014 года Катар потратил более миллиарда долларов на проекты по строительству и оказанию помощи в секторе Газа.

[Ахмед Абу Хамда, житель Сектора Газа]:

«Слава Богу, с тех пор как у меня появился протез, всё изменилось, теперь я чувствую себя нормально, я могу держать своих детей, играть с ними, брать их за руки и ходить по улице».

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