Палестинцам раздают «умные» протезы

«Умный» протез, который имитирует анатомию и движения человека. Такая конечность помогла палестинцу Ахмеду Абу Хамде сновать..
Дата загрузки: 2022-04-21
[Ахмед Абу Хамда, житель Сектора Газа]:
«С тех пор, как я получил конечность, я стал лучше выглядеть. Люди не догадываются, что у меня нет руки, я выгляжу нормально. Дома я могу пить воду, а если иду на рынок, могу держать сумки и мобильный телефон».
Миоэлектрический протез работает от батареек. Управляется сигналами, которые генерируют мышцы.
Проект финансировал Катар. Больница – первая в своём роде на территории Сектора Газа. К настоящему времени «умные» протезы получило уже более 20 человек. Ещё 40 стоят в очереди. За протезы, каждый из которого стоит не менее 20 тысяч долларов, денег с пациентов не берут.
При этом Красный Крест говорит, что среди двухмиллионного населения Газы не менее 1600 живут с ампутированными конечностями.
С 2014 года Катар потратил более миллиарда долларов на проекты по строительству и оказанию помощи в секторе Газа.
[Ахмед Абу Хамда, житель Сектора Газа]:
«Слава Богу, с тех пор как у меня появился протез, всё изменилось, теперь я чувствую себя нормально, я могу держать своих детей, играть с ними, брать их за руки и ходить по улице».
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