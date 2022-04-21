Несмотря на смертельный приговор при рождении, он отметил 17-летие

Когда Ребекка была беременна, ей сказали, что ребёнок может родиться с болезнью Краббе и проживёт не больше двух лет. Вероятность составляла 25%. Врач предложил женщине сделать аборт. Ребекка отказалась, и родился Джош.

У него всё же диагностировали болезнь Краббе – редкое наследственное заболевание, при котором разрушается защитная оболочка нервных клеток. Это сокращает жизнь.

Ребекка искала информацию о недуге и способах его лечения. Новорождённый стал участником программы, которая исследует и лечит редкие заболевания. Вся семья живёт с учётом потребностей Джоша. Например, его старшая сестра Алисса в возрасте семи лет научилась работать с отсасывающим аппаратом и трубкой для кормления. Теперь она помогает брату брать анализ крови по утрам.

Несмотря на инвалидность, Джош успешно взаимодействует с внешним миром. Ему помогает мама. Когда Джош захотел водить машину, Ребекка посадила его к себе на колени и дала порулить. Когда он заинтересовался роликовыми коньками, она их купила.

Однако последние пять лет здоровье Джоша ухудшается. Когда врач сказал Ребекке, что болезнь прогрессирует, она расплакалась. Джош в это время ел кекс и сказал: «Послушайте, перестаньте заставлять мою маму всё время плакать. Вы уже много раз говорили ей, что я умру… знаете что, я всё ещё здесь и могу делать всё, что хочу. Так что вы, врачи, не всё знаете».

В честь 17-дня рождения Джош оделся в полицейскую форму. Он говорит, что ему нравятся полицейские, поскольку они замечательные и помогают людям. Для участия в фотосессии мама пригласила полицейских. Джош был в восторге.

Ребекка говорит, что сын волевой и любит жизнь. Джош считает, что у каждого человека в мире должна быть семья. А если вы знаете ребёнка, у которого её нет, он советует: «Станьте его семьёй и купите ему шоколад, потому что шоколад всегда радует детей!»

Джош живёт в Пенсильвании с родителями, старшей сестрой, младшим братом и тремя двоюродными братьями, которые находятся под опекой его родителей.