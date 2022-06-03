В Бразилии устраивают велосипедные прогулки для слепых

Два сиденья, две пары педалей и одна рама на двоих. Эти тандемы постоянно видят рядом с..
Дата загрузки: 2022-06-03
Такие велосипедные прогулки организуют местные волонтёры.
[Родригу да Силва Соза, волонтёр]:
«Во время поездки мы рассказываем, что происходит вокруг: люди пришли на пикник, на лужайке играют в футбол, рядом идут прохожие. Это помогает (слепым) погрузиться в окружающую обстановку».
Многие незрячие и слабовидящие раньше не умели ездить на велосипеде. Поэтому волонтёры начинают с азов: учат правильно сидеть и крутить педали. А потом можно отправляться на велопрогулку.
[Мария да Коста, слепая]:
«Это замечательно, прекрасно. Езда на велосипеде позволяет мне чувствовать себя свободной».
Волонтёры говорят, что такие прогулки очень ценят и они сами, и незрячие велосипедисты.
[Родригу да Силва Соза, волонтёр]:
«Иногда на глаза наворачиваются слёзы. Некоторые люди родились слепыми и никогда не ездили на велосипеде. И когда человек впервые садится на велосипед – это волшебство».
Каждый месяц на велосипедные прогулки с волонтёрами приходят 70 незрячих и слабовидящих людей.
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