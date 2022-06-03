В Бразилии устраивают велосипедные прогулки для слепых

Два сиденья, две пары педалей и одна рама на двоих. Эти тандемы постоянно видят рядом с..

Два сиденья, две пары педалей и одна рама на двоих. Эти тандемы постоянно видят рядом с пляжами Рио-де-Жанейро. При этом команды велосипедистов не совсем обычные. Впереди сидит зрячий пилот, а сзади – слепой или слабовидящий человек.

Такие велосипедные прогулки организуют местные волонтёры.

[Родригу да Силва Соза, волонтёр]:

«Во время поездки мы рассказываем, что происходит вокруг: люди пришли на пикник, на лужайке играют в футбол, рядом идут прохожие. Это помогает (слепым) погрузиться в окружающую обстановку».

Многие незрячие и слабовидящие раньше не умели ездить на велосипеде. Поэтому волонтёры начинают с азов: учат правильно сидеть и крутить педали. А потом можно отправляться на велопрогулку.

[Мария да Коста, слепая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Волонтёры говорят, что такие прогулки очень ценят и они сами, и незрячие велосипедисты.

[Родригу да Силва Соза, волонтёр]:

«Иногда на глаза наворачиваются слёзы. Некоторые люди родились слепыми и никогда не ездили на велосипеде. И когда человек впервые садится на велосипед – это волшебство».

Каждый месяц на велосипедные прогулки с волонтёрами приходят 70 незрячих и слабовидящих людей.

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