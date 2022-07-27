Россия уходит с МКС

Россия покинет Международную космическую станцию уже к 2024 году. Вместо этого она планирует построить свою орбитальную..
Дата загрузки: 2022-07-27
Возможным подрядчиком выступит ракетно-космическая корпорация «Энергия».
[Юрий Борисов, глава «Роскосмоса»]:
«Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнёрами. Но решение об уходе с этой станции после 24 года принято. Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию».
Ожидается, что первые элементы этой станции отправят на орбиту не раньше 2028 года.
При этом НАСА пытается сохранить партнёрство с Россией на МКС, по меньшей мере, до 2030 года. Как говорят в американском правительстве, решение Москвы – досадное.
[Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США]:
«Особенно учитывая критически важную научную работу, выполненную на МКС, и ценное профессиональное сотрудничество наших космических агентств на протяжении многих лет, в частности после обновлённого соглашения о сотрудничестве в области космических полётов».
Орбитальная научная лаборатория размером с футбольное поле находится примерно в 400 километрах от Земли. Ключевыми партнёрами проекта считаются Россия и США. Российские двигатели контролируют положение станции на орбите, а американская энергосистема поддерживает работу МКС. Важными участниками проекта также остаются Канада, Япония и Европейское космическое агентство.
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