Данные о смертности от COVID в Шанхае занижают?

Крупнейшая в Китае вспышка COVID-19, которая продолжается в Шанхае, снова вызывает вопросы. Теперь они касаются данных..

Крупнейшая в Китае вспышка COVID-19, которая продолжается в Шанхае, снова вызывает вопросы. Теперь они касаются данных об уровне смертности.

Нынешняя волна началась в марте. С тех пор Шанхай не сообщал о случаях смерти от COVID-19. Но за последние 11 дней число смертей внезапно начало возрастать. В городе с населением 25 миллионов человек с 17 апреля зарегистрировано 285 смертельных случаев, связанных с COVID. Подтверждённых случаев заболевания – примерно полмиллиона.

Для сравнения, в Гонконге с февраля зарегистрировано более 9000 смертей и миллион 200 тысяч подтверждённых случаев инфицирования. При этом население города составляет 7,4 миллиона.

Некоторые эксперты говорят, что низкий уровень смертности в Шанхае – это то же явление, которое наблюдалась в Ухане в конце 2019 года.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В отношении вируса Китай применяет политику «ноль терпимости». Так, большинству из 27-миллионного населения Шанхая нельзя выходить из дома по причине строгого карантина. Люди жалуются на то, что голодают.

[Май Хэ, специалист по лабораторной диагностике]:

«Из-за блокировки никто не знает, что происходит у соседей. Они могут умереть в своей квартире, но вы этого вообще не будете знать. То же самое происходило и в Ухане».

Первая волна COVID-19 в Китае официально привела к смерти около 4600 человек. В основном в центральном китайском городе Ухань и прилегающей провинции Хубэй. Уже тогда эксперты и наблюдатели говорили о том, что власти КНР специально занижают реальные данные о смертности. Так, в остальном мире статистика была намного более печальной.

По некоторым оценкам, только в Ухане могло погибнуть 36 тысяч человек. Это более чем в 10 раз больше официальной цифры.

Короткая ссылка на эту страницу: