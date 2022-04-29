Секрет успеха от художницы, сменившей направление в творчестве

Дизайнер и иллюстратор из Великобритании Лиза Ллойд создаёт трёхмерные модели насекомых и птиц из бумаги. Вдохновение черпает у природы.

Художница считает, что бумага с её текстурой, широким спектром цветов и видов – идеальное средство для выражения красоты природы.

До того как Лиза занялась конструированием из бумаги, у неё была довольно разнообразная творческая карьера. Она работала аниматором и графическим дизайнером в музыкальной индустрии и на телевидении.

Через девять лет после смены направления в творчестве, работа с бумагой стала единственной профессией. Женщина создаёт модели для частных клиентов и компаний.

Творческий процесс начинается с исследований. Сначала художница смотрит видео и рассматривает изображение объекта. Иногда посещает музей естествознания, особенно, если дизайн сложный.



Для моделей птиц Лиза сначала делает проволочные лапки и использует полоски плотной бумаги для создания фигуры, внутрь вкладывает папиросную бумагу. Затем вырезает перья с помощью специальной машинки и вручную окантовывает каждую деталь. Работу начинает с хвоста, затем крепит перья и заканчивает клювом. На каждый проект уходит в среднем две недели.

Начинающим художникам Лиза говорит: «Мне потребовалось время, чтобы почувствовать себя успешной, но мой главный совет – не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте творить и показывать свои работы, даже если вы чувствуете себя незащищёнными и стесняетесь. Я искренне верю, что в большинстве своём люди очень добры и благосклонны. Если вы проявите упорство, наберётесь терпения, то, думаю, всё получится».