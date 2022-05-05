Уганда переживает бум внутреннего туризма

Пышная зелень, домики с соломенными крышами и шум бушующих потоков. Этот угандийский отель когда-то особенно любили..

Пышная зелень, домики с соломенными крышами и шум бушующих потоков. Этот угандийский отель когда-то особенно любили зарубежные туристы. Он стоит на живописном острове среди бурных вод Нила.

Из-за пандемии здесь на время стало пусто. Но сейчас отдыхающих всё больше. И это не иностранцы, а угандийцы.

[Исайя Рваниекиро, глава туристической компании]:

«Раньше угандийцы не часто путешествовали по своей стране. Многие считали, что они здесь родились и выросли, поэтому тут нет ничего интересного».

В трудные ковидные времена туристические компании стали фотографировать местные красоты и рекламировать их в Уганде. Так местные жители начали узнавать, что оказывается в их стране много заповедников, озёр и водопадов.

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[туристка]:

«Я бывала в ЮАР. Там красиво. Но в Уганде есть что-то особенное. Здесь много зелени, люди дружелюбные, а еда свежая».

За один только месяц заповедники Уганды посетили более 40 тысяч туристов, и большая часть из них – местные жители. В отелях сечас тоже в основном угандийцы.

[Дедан Очеле, директор компании Lemala Wildwaters]:

«У нас примерно 70% номеров снимают угандийцы. COVID открыл нам глаза. Больше нельзя зависеть только от иностранных туристов».

Правда, для многих угандийцев отдых даже в своей стране не по карману. Номера в отелях на территории заповедников дорогие. Поэтому власти страны установили льготы на строительство новых отелей. Это должно снизить цены на проживание.

Рост внутреннего туризма также помогает создавать новые рабочие места. Это тоже важно для угандийцев, поскольку во время пандемии многих уволили.

В Уганде насчитывается 35 охраняемых территорий, в том числе – десять национальных заповедников. Климат в стране довольно мягкий. Здесь в основном не бывает холодов и сильной жары.

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