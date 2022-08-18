Как «дантисты» спасали слона от многолетней боли

16-летний пакистанский слон Мадхубала наконец дождался счастливого часа. Его многолетней боли пришёл конец, поскольку за него..

16-летний пакистанский слон Мадхубала наконец дождался счастливого часа. Его многолетней боли пришёл конец, поскольку за него берутся «дантисты».

Долгое время он мучился из-за сломанного и воспалённого бивня. Но достать его без специальной процедуры было невозможно.

[Марина Иванова, ветеринар]:

«Из-за длительного воспаления и инфекции кость настолько хрупкая, что её невозможно вытащить за один раз, она ломается».

Врачи решили не усыплять животное, а сделать ему местную анестезию.

[Амир Халил, лидер природоохранной организации]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ветеринарам пришлось использовать дрели и другие тяжёлые хирургические инструменты, чтобы извлечь инфицированный бивень.

[Марина Иванова, ветеринар]:

«Эта чернота – результат воспаления, которое длится много лет. Сейчас команда работает над удалением другой части. Это займёт довольно много времени. С помощью сквозной эндоскопии мы выяснили, что внутри остался бивень длиной 31 сантиметр».

Бивень удалили сотрудники организации «Четыре лапы». В целом сейчас они оказывают в Карачи помощь четырём африканским слонам. В основном у них повреждены ноги. Но есть и другие проблемы. Животные уже идут на поправку.

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