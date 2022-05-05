В Валенсии – сильнейшее наводнение

Наводнения и транспортный коллапс. Так выглядит испанское автономное сообщество Валенсия после сильнейшего ливня. Количество осадков стало..

[местный житель]:

«Мне 64 года, и я никогда в жизни не видел столько воды сразу. Но лучше уж дождь, чем засуха».

Наводнения и транспортный коллапс. Так выглядит испанское автономное сообщество Валенсия после сильнейшего ливня. Количество осадков стало рекордным для мая за всю 150-летнию историю местных наблюдений.

За сутки на квадратный метр выпало более 200 литров дождя. Страдают все три провинции автономного региона – Аликанте, Кастельон и Валенсия.

[местный житель]:

«Это перебор. Но если не это, то ветер или жара. Такова природа».

Валенсия находится на восточном побережье Средиземного моря. В регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Некоторые дороги затоплены, туннели закрыты. Не работает и метро.

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