Ожирение в Европе: 60% европейцев живут с ожирением

Почти 60% европейцев живут с избыточным весом или ожирением. И согласно новому отчёту ВОЗ, это вызывает..

Почти 60% европейцев живут с избыточным весом или ожирением. И согласно новому отчёту ВОЗ, это вызывает более миллиона 200 тысяч смертей в год.

Ситуацию усугубил COVID-19, поскольку у людей с ожирением чаще бывают серьёзные симптомы. Также среди них более высокие показатели смертности.

Кроме того, пандемические ограничения привели к тому, что образ жизни людей стал ещё менее подвижным.

[Джулианна Уильямс, представительница ВОЗ]:

«Люди стали менее активными, физическая нагрузка сократилась, пищевые привычки ухудшились. И это вдвойне беспокоит. Высокая смертность, которую мы наблюдали при COVID, – это результат нашей неспособности справиться с ожирением и избыточным весом среди населения».

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В отношении детей ситуация ещё тревожнее.

[Джулианна Уильямс, представительница ВОЗ]

«Каждый третий ребёнок в нашем регионе имеет избыточный вес или ожирение. Мы очень обеспокоены, потому что если такое у вас в детстве, то, вероятно, оно сохранится и во взрослом возрасте».

В отчёте говорится, что из-за избыточного веса и ожирения в Европе наблюдается около 200 тысяч новых случаев онкологии.

В целом из-за ожирения выше риск получить диабет, болезни сердца и не менее 13 видов рака.

Эксперты говорят, что причина такой эпидемии заключается в лёгком доступе к дешёвой и вкусной пище, а также в гаджетах, которые заставляют нас с раннего детства сидеть перед экранами. Играет роль и реклама, которая демонстрирует продукты с высоким содержанием жира и сахара.

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