Ожирение в Европе: 60% европейцев живут с ожирением

Почти 60% европейцев живут с избыточным весом или ожирением. И согласно новому отчёту ВОЗ, это вызывает..
Дата загрузки: 2022-05-05
Ситуацию усугубил COVID-19, поскольку у людей с ожирением чаще бывают серьёзные симптомы. Также среди них более высокие показатели смертности.
Кроме того, пандемические ограничения привели к тому, что образ жизни людей стал ещё менее подвижным.
[Джулианна Уильямс, представительница ВОЗ]:
«Люди стали менее активными, физическая нагрузка сократилась, пищевые привычки ухудшились. И это вдвойне беспокоит. Высокая смертность, которую мы наблюдали при COVID, – это результат нашей неспособности справиться с ожирением и избыточным весом среди населения».
В отношении детей ситуация ещё тревожнее.
[Джулианна Уильямс, представительница ВОЗ]
«Каждый третий ребёнок в нашем регионе имеет избыточный вес или ожирение. Мы очень обеспокоены, потому что если такое у вас в детстве, то, вероятно, оно сохранится и во взрослом возрасте».
В отчёте говорится, что из-за избыточного веса и ожирения в Европе наблюдается около 200 тысяч новых случаев онкологии.
В целом из-за ожирения выше риск получить диабет, болезни сердца и не менее 13 видов рака.
Эксперты говорят, что причина такой эпидемии заключается в лёгком доступе к дешёвой и вкусной пище, а также в гаджетах, которые заставляют нас с раннего детства сидеть перед экранами. Играет роль и реклама, которая демонстрирует продукты с высоким содержанием жира и сахара.
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