Джелато в Италии: летний бум восстановил отрасль

В знойные летние дни джелато – главный десерт Италии. Аномальная жара в Европе и туристический бум..

[Джанфранческо Кутелли, владелец лавки]:

«После пандемии мы снова начали работу. Благодаря жаре продажи идут очень хорошо. У нас были и есть некоторые проблемы с поиском сырья, оно значительно подорожало. Но спрос вырос, сейчас много туристов. Мы очень довольны».

В знойные летние дни джелато – главный десерт Италии. Аномальная жара в Европе и туристический бум после двух лет пандемии спасают местных производителей от банкротства. За годы карантина Италия, крупнейший производитель джелато, лишилась пятой части производства.

В отличие от обычного пломбира, температура джелато на 10 градусов выше, что позволяет в полной мере раскрыть его вкус.

Настоящее джелато производится на месте и продаётся сразу после приготовления. У него тысячи видов. Помимо свежего молока, сливок и сахара в состав могут входить шоколад, сыр, овощи и пряные травы. У каждого шефа-джелатерьере, а их в Италии более 30 тысяч, – свой секретный рецепт.

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«Это абрикосовый сорбет, и на вкус он как настоящий абрикос. Он очень вкусный и очень подходит для жарких летних дней в Риме».

В Италии к знаковому десерту – серьёзный подход. В Болонье открыт специальный университет, где студентов со всего мира посвящают в искусство итальянского мороженого.

[Алессандро Масиа, мастер по приготовлению мороженого и учитель]:

«Эксперименты – один из ключевых аспектов нашей работы. Мы должны сохранять любопытство, знать как сбалансировать рецепт, как сочетать ингредиенты».

Эудженио Морроне – местная знаменитость, обладатель золотой медали чемпионата мира по приготовлению джелато в составе сборной Италии.

[Эудженио Морроне, джелатерьере]:

«Все любят мороженое, оно освежает, утоляет жажду, приносит счастье. Это десерт, поэтому его любят и дети, и взрослые».

Считается, что джелато начали готовить ещё древние римляне. Тогда десерт делали из снега, собранного с горных вершин.

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