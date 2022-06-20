Белых медведей с другой генетикой нашли в отдалённом регионе Гренландии

На юго-востоке Гренландии группа исследователей наблюдает за обнаруженной ими необычной популяцией белых медведей. Она генетически отличается..
Дата загрузки: 2022-06-20
Учёные говорят, что медведи, похоже, наткнулись на ледяной оазис, который позволяет их популяции существовать.
Белым медведям для охоты нужен арктический морской лёд. Но из-за изменения климата его становится всё меньше. Эти медведи научились использовать пресноводный лёд, который откалывается от тающего ледяного щита Гренландии.
[Бет Шапиро, исследовательница]:
«Это невероятно показательный генетический результат. Он говорит о довольно длительной изоляции этой небольшой группы и родственном спаривании».
Помимо того, что эти медведи мельче, у них также рождается меньше детёнышей. Впрочем, популяция сохраняется, несмотря на то, что у неё всего 100 дней в году, когда есть морской лёд для охоты на тюленей. Помогает ледяной щит Гренландии.
В других регионах мира белым медведям требуется не менее 180 дней охоты на морском льду, чтобы поддерживать своё существование. Когда льда нет, они не едят месяцами.
[Тевила Мун, исследовательница]:
«Ледники Гренландии, которые соприкасаются с океаном, постоянно крошатся и сбрасывают в океан лёд, который превращается в айсберги. Обычно это большие и маленькие куски пресноводного льда. Он был сформирован на суше и поэтому создаёт абсолютно другой ледяной покров на поверхности океана».
Океанический лёд более плоский. А отколовшийся – неровный и бугристый. Если большинство полярных медведей преодолевает за день около 40 километров, то местные медведи – только десять.
Учёные говорят, что, хотя этим медведям удалось адаптироваться, но такой метод не сможет спасти всю популяцию белых медведей.
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