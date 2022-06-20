Белых медведей с другой генетикой нашли в отдалённом регионе Гренландии

На юго-востоке Гренландии группа исследователей наблюдает за обнаруженной ими необычной популяцией белых медведей. Она генетически отличается..

На юго-востоке Гренландии группа исследователей наблюдает за обнаруженной ими необычной популяцией белых медведей. Она генетически отличается от других полярных собратьев. Эти особи меньше. И пока неясно, как долго эта группа здесь существует.

Учёные говорят, что медведи, похоже, наткнулись на ледяной оазис, который позволяет их популяции существовать.

Белым медведям для охоты нужен арктический морской лёд. Но из-за изменения климата его становится всё меньше. Эти медведи научились использовать пресноводный лёд, который откалывается от тающего ледяного щита Гренландии.

[Бет Шапиро, исследовательница]:

«Это невероятно показательный генетический результат. Он говорит о довольно длительной изоляции этой небольшой группы и родственном спаривании».

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Помимо того, что эти медведи мельче, у них также рождается меньше детёнышей. Впрочем, популяция сохраняется, несмотря на то, что у неё всего 100 дней в году, когда есть морской лёд для охоты на тюленей. Помогает ледяной щит Гренландии.

В других регионах мира белым медведям требуется не менее 180 дней охоты на морском льду, чтобы поддерживать своё существование. Когда льда нет, они не едят месяцами.

[Тевила Мун, исследовательница]:

«Ледники Гренландии, которые соприкасаются с океаном, постоянно крошатся и сбрасывают в океан лёд, который превращается в айсберги. Обычно это большие и маленькие куски пресноводного льда. Он был сформирован на суше и поэтому создаёт абсолютно другой ледяной покров на поверхности океана».

Океанический лёд более плоский. А отколовшийся – неровный и бугристый. Если большинство полярных медведей преодолевает за день около 40 километров, то местные медведи – только десять.

Учёные говорят, что, хотя этим медведям удалось адаптироваться, но такой метод не сможет спасти всю популяцию белых медведей.

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