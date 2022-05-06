Ирак накрыла пыльная буря, людей госпитализируют

Багдад снова накрыла пыльная буря – уже не первая за последний месяц. На несколько часов в..

[житель Багдада]:

«Это из-за того, что мало дождей – три года без дождей, и пыль накопилась. Буря пришла к нам из пустыни Рамади или Наджаф. Я продаю кофе на улице. Держу в руках кофейник, а он уже весь в пыли – пить уже никто не хочет. То же самое у продавцов чая, фалафеля, тканей – их не видно уже два дня».

Багдад снова накрыла пыльная буря – уже не первая за последний месяц. На несколько часов в небе над регионом пришлось вдвое сократить воздушный трафик.

Людей госпитализируют с респираторными заболеваниями.

[Мухаймен Абдулрида, глава реанимационного отделения]:

«Пациенты начали поступать к нам более месяца назад, но за последние два дня в реанимацию поступило 90 человек. Слава богу, у нас есть кислород, мы обеспечили их лечением, стабилизировали и выписали». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [житель Багдада]:

«Пыль появилась месяц назад, дождей нет. Сухо, и я задыхаюсь. Прихожу в больницу за кислородом, иначе могу задохнуться из-за пыли».

Пыльные бури стали приходить в Ирак всё чаще. Эксперты винят изменение климата, неэффективное управление водными и земельными ресурсами и рост населения.

Короткая ссылка на эту страницу: