Ирак накрыла пыльная буря, людей госпитализируют

Багдад снова накрыла пыльная буря – уже не первая за последний месяц. На несколько часов в..
Дата загрузки: 2022-05-06
[житель Багдада]:
«Это из-за того, что мало дождей – три года без дождей, и пыль накопилась. Буря пришла к нам из пустыни Рамади или Наджаф. Я продаю кофе на улице. Держу в руках кофейник, а он уже весь в пыли – пить уже никто не хочет. То же самое у продавцов чая, фалафеля, тканей – их не видно уже два дня».
Людей госпитализируют с респираторными заболеваниями.
[Мухаймен Абдулрида, глава реанимационного отделения]:
«Пациенты начали поступать к нам более месяца назад, но за последние два дня в реанимацию поступило 90 человек. Слава богу, у нас есть кислород, мы обеспечили их лечением, стабилизировали и выписали».
[житель Багдада]:
«Пыль появилась месяц назад, дождей нет. Сухо, и я задыхаюсь. Прихожу в больницу за кислородом, иначе могу задохнуться из-за пыли».
Пыльные бури стали приходить в Ирак всё чаще. Эксперты винят изменение климата, неэффективное управление водными и земельными ресурсами и рост населения.
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