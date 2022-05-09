В Пакистане смыло мост

Драматичные кадры с севера Пакистана. В городе Хассанабад обрушился мост. Всему виной стало ледниковое озеро. Оно..

[Усман Али, зам. комиссара округа Хунза-Нагар]:

«С самого утра мы начали перенаправлять движение транспорта в объёзд. Наша полиция заменила дорожную полицию, чтобы у туристов и других людей не возникло проблем. Мы ждём, когда спадёт поток воды, и одновременно оцениваем ущерб».

Драматичные кадры с севера Пакистана. В городе Хассанабад обрушился мост. Всему виной стало ледниковое озеро. Оно растаяло из-за недавней жары. Огромный объём воды хлынул в ручей и близлежащие районы.

Полиция также переместила в безопасные районы всех людей, находящихся в зоне риска. Им выдали продуктовые пайки.

Как сообщают пакистанские СМИ, объём воды в ледниковом озере Шиспер увеличился на 40%. Это произошло за последние три недели, когда в регионе наблюдались непривычно высокие температуры.

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Кроме того, из-за быстро тающих ледников на севере Пакистана образовалось более 3000 новых ледниковых озёр. И три четверти из них вскоре могут «лопнуть», также превратив небольшие ручьи в бурные реки.

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