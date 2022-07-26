В Мьянме казнили четверых продемократических активистов

Небольшая группа протестующих в масках на всё лицо проходит по улицам города Янгон в Мьянме. Они..
Дата загрузки: 2022-07-26
На плакатах написано: «Мы никогда не будем бояться». Некоторые прохожие им аплодируют. А они скандируют лозунги с призывом свергнуть нынешнее правительство генерала Мин Аунг Хлайна.
Все казнённые – мужчины. Приговоры им вынесли на закрытых судебных процессах в январе и апреле. Они участвовали в гражданском движении сопротивления армии, которая захватила власть в результате переворота в прошлом году и развязала репрессии против своих противников.
ООН и США резко осудили казни – первые за десятилетия для страны. Так, пресс-секретарь Госдепартамента сказал, что отношения Вашингтона со страной больше не будут прежними. А спецдокладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс говорит, боится представить, что может произойти дальше.
[Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме]:
«Я возмущён, это ужасная ситуация. Думаю, всем нам показывают, что злодеяниям военной хунты нет предела».
По словам Эндрюса, ещё предстоит выяснить, как именно активистов казнили. При этом уже известно, что они находились в тюрьме с «ужасными» условиями содержания.
В ООН отмечают, что по меньшей мере 140 человек остаются в камерах смертников в Мьянме, и что военные власти, скорее всего, продолжат казни.
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