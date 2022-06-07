Тайваньцы увлеклись аквапоникой на фоне вспышки COVID-19

Жители Тайваня всё больше увлекаются аквапоникой. Местная компания начала продавать системы для экологичного выращивания рыбы и..
Дата загрузки: 2022-06-07
Жители Тайваня всё больше увлекаются аквапоникой. Местная компания начала продавать системы для экологичного выращивания рыбы и растений в домашних условиях ещё два года назад. Но интерес покупателей особенно усилился этой весной, когда страну охватила вспышка коронавируса.
Люди стали реже ходить в магазины и на рынки, а система аквапоники позволяет выращивать собственные овощи и зелень.
[Бэн Вэй, сотрудница компании Lagoon]:
«Люди беспокоятся о безопасности продуктов и хотят знать, как их получили. Но они также хотят, чтобы дома было развлечение».
Аквапоника совмещает в себе аквакультуру – выращивание водных животных, и гидропонику – выращивание растений без грунта. В систему входит аквариум и приспособление для растений, по которому к их корням поступает вода. Она обогащена продуктами жизнедеятельности рыб. Растения очищают воду и в некоторой степени насыщают её кислородом. После этого вода возвращается в аквариум.
Таким способом можно выращивать салат, зелень, помидоры, перец, землянику и многое другое. В аквариуме обычно выращивают пресноводную рыбу, которая потом тоже идёт в пищу. Но можно и просто держать декоративных рыбок.
[Бэн Вэй, сотрудница компании Lagoon]:
«Думаю, занятие аквапоникой идёт на пользу пожилым людям и даёт новые знания детям. Во время пандемии родственники больше времени проводят вместе, а наблюдение за растениями и рыбой даёт повод чаще общаться».
Покупателям предлагают аквапонические системы разных форм и размеров. Самая большая – 170 сантиметров в высоту и метр в ширину. Самая маленькая – 30 сантиметров в высоту и полметра в ширину.
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