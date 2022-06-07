Тайваньцы увлеклись аквапоникой на фоне вспышки COVID-19

Жители Тайваня всё больше увлекаются аквапоникой. Местная компания начала продавать системы для экологичного выращивания рыбы и..

Жители Тайваня всё больше увлекаются аквапоникой. Местная компания начала продавать системы для экологичного выращивания рыбы и растений в домашних условиях ещё два года назад. Но интерес покупателей особенно усилился этой весной, когда страну охватила вспышка коронавируса.

Люди стали реже ходить в магазины и на рынки, а система аквапоники позволяет выращивать собственные овощи и зелень.

[Бэн Вэй, сотрудница компании Lagoon]:

«Люди беспокоятся о безопасности продуктов и хотят знать, как их получили. Но они также хотят, чтобы дома было развлечение».

Аквапоника совмещает в себе аквакультуру – выращивание водных животных, и гидропонику – выращивание растений без грунта. В систему входит аквариум и приспособление для растений, по которому к их корням поступает вода. Она обогащена продуктами жизнедеятельности рыб. Растения очищают воду и в некоторой степени насыщают её кислородом. После этого вода возвращается в аквариум.

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Таким способом можно выращивать салат, зелень, помидоры, перец, землянику и многое другое. В аквариуме обычно выращивают пресноводную рыбу, которая потом тоже идёт в пищу. Но можно и просто держать декоративных рыбок.

[Бэн Вэй, сотрудница компании Lagoon]:

«Думаю, занятие аквапоникой идёт на пользу пожилым людям и даёт новые знания детям. Во время пандемии родственники больше времени проводят вместе, а наблюдение за растениями и рыбой даёт повод чаще общаться».

Покупателям предлагают аквапонические системы разных форм и размеров. Самая большая – 170 сантиметров в высоту и метр в ширину. Самая маленькая – 30 сантиметров в высоту и полметра в ширину.

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