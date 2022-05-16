Крупнейшее водохранилище США высохло до рекордно низкого уровня

Уровень воды в Миде – крупнейшем водохранилище США – упал до рекордного минимума. И резервуар продолжает..

Уровень воды в Миде – крупнейшем водохранилище США – упал до рекордного минимума. И резервуар продолжает высыхать.

Это означает, что десяткам миллионов людей в нескольких американских штатах придётся экономить воду.

Нехватка затронет Неваду, Калифорнию, Аризону и даже территории в соседней Мексике.

[Патти Аарон, сотрудница Бюро мелиорации]:

«В бассейне реки Колорадо мы переживаем 23-й год засухи. Водохранилища Пауэлл и Мид постоянно мелели. Сейчас уровень в Миде – самый низкий с момента его заполнения. Около 75% воды идёт на орошение сельхозугодий. А они обеспечивают 60% продуктов питания для страны».

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Водохранилище заполняется благодаря реке Колорадо по мере таяния снега в горах. В 1999 году оно было заполнено на 97%. Теперь осталось только 30%.

[Патти Аарон, сотрудница Бюро мелиорации]:

«Мы зависим от снежного покрова. Но в условиях многолетней засухи почва очень сухая. Даже если будет хороший снежный покров, когда он растает, вода уйдёт в почву, а не в реку. Поэтому нам нужно, чтобы как минимум четыре года подряд был хороший снежный покров. Тогда начнётся восстановление».

По мере высыхания воды обнажаются и страшные тайны прошлого. Так, ранее в этом месяце полиция обнаружила бочку с человеческими останками. Историки считают, что этого человека застрелили в 70-х или 80-х годах прошлого века, и что он был связан с мафией Лас-Вегаса. Они также считают, что, если Мид продолжит высыхать, то найдут новые трупы.

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